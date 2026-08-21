Pronta una nuova offerta del Como per Kean: la richiesta di Paratici
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Il Como farà un'altra offerta per Moise Kean. È quanto riporta il Corriere Fiorentino che spiega come il rialzo non sia stato ancora formalmente presentato, ma preannunciato un po’ a tutti i protagonisti e potrebbe concretizzarsi nella giornata di oggi. L'idea dei lariani è offrire una cifra molto vicina a quei 40 milioni che, a Firenze, considerano la base di partenza minima per iniziare a trattare sul serio. Resta da capire quanto vicina (si parla di circa 38) ma, soprattutto, con che formula. Paratici infatti vuole la maggior parte dei soldi subito, lasciando eventualmente al futuro bonus e/o percentuali sulla futura rivendita.
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Cedere ora Kean sarebbe un errore. Non cambierei mai Fagioli con Torreira. Poku bene Soulè meglio. All'Olimpico vorrei Mastantuono titolaredi Luca Calamai
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FirenzeViolaKean non può diventare un problema, né se parte né se resta: l'aria è cambiata. Paratici vuol dire fiducia
Pietro LazzeriniFortini+Comuzzo: il Torino deve 30 milioni alla Fiorentina, torneranno entrambi? Contatto Fabregas-Kean ma il Como deve fare i conti con le (giuste) pretese viola. Il centrocampo una montagna russa
Lorenzo Di BenedettoKean verso l'addio, il Como alzerà l'offerta. La cessione sarebbe dolorosa, per più di un motivo, ma rinforzarsi sarebbe possibile. Icardi, perché no? L'argentino strizza l'occhio alla Fiorentina
Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
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