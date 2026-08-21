Pronta una nuova offerta del Como per Kean: la richiesta di Paratici

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Il Como farà un'altra offerta per Moise Kean. È quanto riporta il Corriere Fiorentino che spiega come il rialzo non sia stato ancora formalmente presentato, ma preannunciato un po’ a tutti i protagonisti e potrebbe concretizzarsi nella giornata di oggi. L'idea dei lariani è offrire una cifra molto vicina a quei 40 milioni che, a Firenze, considerano la base di partenza minima per iniziare a trattare sul serio. Resta da capire quanto vicina (si parla di circa 38) ma, soprattutto, con che formula. Paratici infatti vuole la maggior parte dei soldi subito, lasciando eventualmente al futuro bonus e/o percentuali sulla futura rivendita.