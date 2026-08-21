Como pronto ad alzare la posta per Kean. Gazzetta: "Ingaggio più alto per lui"

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Il Como insiste per Moise Kean e ne parla anche La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Cesc Fabregas ha individuato nell’attaccante della Fiorentina il rinforzo ideale per il reparto offensivo, sia per le sue qualità sia per il valore che potrebbe avere in ottica lista Champions, considerando il suo status di giocatore italiano.

Dopo la prima proposta, rispedita al mittente dalla Fiorentina, il club lombardo è pronto a rilanciare. La precedente offerta prevedeva 5 milioni di euro per il prestito oneroso e 25 milioni di obbligo di riscatto, una formula ritenuta insufficiente dalla società viola. La clausola rescissoria da 62 milioni è ormai scaduta e la Fiorentina continua a valutare Kean intorno ai 45 milioni, senza voler prendere in considerazione offerte inferiori ai 40. Proprio su questa soglia il Como starebbe ragionando per provare a riaprire concretamente la trattativa, aumentando soprattutto la parte garantita dell'operazione. Tra i 38 e i 40 milioni complessivi potrebbe esserci infatti lo spazio per trovare un'intesa.

La Fiorentina considera Kean parte integrante del progetto, ma davanti a una proposta irrinunciabile nessuno può essere considerato incedibile. L'attaccante, dal canto suo, non vuole forzare la mano: a Firenze sta bene e vorrebbe riscattare una stagione condizionata dagli infortuni, ma non si opporrebbe a un'eventuale cessione. A Como, inoltre, troverebbe un ruolo da protagonista e un ingaggio superiore agli attuali 4,5 milioni garantiti dalla Fiorentina. La partita, dunque, è ancora apertissima.