Fiorentina, accordo con Poku manca ancora quello con il Leverkusen
Il Corriere dello Sport - Stadio conferma il sì di Ernest Poku alla Fiorentina (QUI l'anticipazione). Continua il pressing viola sul classe 2004 di proprietà del Bayer Leverkusen, finito in cima alla lista della dirigenza viola per completare il reparto offensivo. C’è già un accordo di massima col giocatore per un contratto valido fino al 2031, manca quello con la società tedesca che spinge per un affare a titolo definitivo a 20-25 milioni di euro.
La Fiorentina sta decidendo come muoversi. Da non escludere un potenziale prestito con diritto di riscatto a una cifra più alta. Sta di fatto che i club sono in contatto per provare a chiudere l’operazione. I prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per il raggiungimento dell’intesa definitiva. Sullo sfondo rimane Matias Soulé, che però non sembra propenso a trasferirsi in maglia viola.
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