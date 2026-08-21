Bonny in caso di partenza di Kean? L'ipotesi per l'attacco viola

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L'Inter accoglie Curtis Jones sbarcato ieri sera a Milano e lavora sugli altri obiettivi. Per l'attacco attualmente è tutto fermo anche se l'idea è fare un tentativo per Martinelli dell'Arsenal. Come scrive Tuttosport, in questo senso potrebbe essere decisiva un'eventuale cessione di un calciatore del reparto offensivo attualmente a disposizione di Christian Chivu e una possibilità di cui si parla è che la Fiorentina possa andare su Ange-Yoan Bonny in caso di addio di Kean verso il Como. Un'ipotesi nata da alcuni indizi emersi negli ultimi giorni, scrive il quotidiano.