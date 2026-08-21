Bonny in caso di partenza di Kean? L'ipotesi per l'attacco viola
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L'Inter accoglie Curtis Jones sbarcato ieri sera a Milano e lavora sugli altri obiettivi. Per l'attacco attualmente è tutto fermo anche se l'idea è fare un tentativo per Martinelli dell'Arsenal. Come scrive Tuttosport, in questo senso potrebbe essere decisiva un'eventuale cessione di un calciatore del reparto offensivo attualmente a disposizione di Christian Chivu e una possibilità di cui si parla è che la Fiorentina possa andare su Ange-Yoan Bonny in caso di addio di Kean verso il Como. Un'ipotesi nata da alcuni indizi emersi negli ultimi giorni, scrive il quotidiano.
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Cedere ora Kean sarebbe un errore. Non cambierei mai Fagioli con Torreira. Poku bene Soulè meglio. All'Olimpico vorrei Mastantuono titolaredi Luca Calamai
Le più lette
1 Cedere ora Kean sarebbe un errore. Non cambierei mai Fagioli con Torreira. Poku bene Soulè meglio. All'Olimpico vorrei Mastantuono titolare
2 Kean non può diventare un problema, né se parte né se resta: l'aria è cambiata. Paratici vuol dire fiducia
Copertina
CalciomercatoKean-Como, contatti continui. L'agente a lavoro e la Fiorentina in attesa: la situazione
Pietro LazzeriniFortini+Comuzzo: il Torino deve 30 milioni alla Fiorentina, torneranno entrambi? Contatto Fabregas-Kean ma il Como deve fare i conti con le (giuste) pretese viola. Il centrocampo una montagna russa
Lorenzo Di BenedettoKean verso l'addio, il Como alzerà l'offerta. La cessione sarebbe dolorosa, per più di un motivo, ma rinforzarsi sarebbe possibile. Icardi, perché no? L'argentino strizza l'occhio alla Fiorentina
Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
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