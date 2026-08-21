FirenzeViola Kean non può diventare un problema, né se parte né se resta: l'aria è cambiata. Paratici vuol dire fiducia

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Manca poco alla verità su Kean e il Como. Ma comunque vada non deve essere un problema. Fiducia in Paratici: se Kean va avrà il sostituto pronto, se resta che coppia con Pellegrino...

Alla verità non manca molto. Tra poco sapremo se il Como farà sul serio per Kean o se Paratici smaschererà un presunto bluff creato sul lago. E’ quello che si chiedono tutti in questo momento: il club lombardo vuole davvero il centravanti della Fiorentina oppure no? In qualunque caso Moise non potrà diventare un problema. Perché finalmente al tavolo le carte le da la Fiorentina.

Sono lontani i tempi del market viola

Sono lontani i tempi del market viola quando le grandi o sedicenti tali venivano in riva all’Arno a prendersi chi volevano. Tanto c’erano sempre quelli pronti a godere più per una plusvalenza che per un gol. Con il compiacimento, e questa è la cosa più grave, di una parte della piazza pronta a giustificare l’ingiustificabile. Quella era una società dal ventre molle, questa invece sembra avere un Dna diverso. Paratici può vendere, certo, ma non ad ogni costo. E soprattutto chi viene a Firenze credendo di dettare l’agenda, rimbalza come una palla di caucciù. Ecco perché non possono esserci problemi.

Se Kean via, Paratici avrà il sostituto

Se Kean sarà ceduto, state tranquilli: Paratici avrà già pronto il sostituto. Anzi, ce lo ha già anche se il nome è coperto. E non sarà un carneade. Se invece Moise continuerà ad indossare la maglia viola, tanto meglio. Pensate ad un tandem Kean-Pellegrino. A preoccuparsi dovrebbero essere gli altri. La Fiorentina avendo già preso nove nuovi giocatori, tra questi un centravanti importante come l’argentino, ha mandato un messaggio importante alla concorrenza: i viola sono a posto e se qualcuno bussa alla porta sappia che non c’è ansia di vendere perché si è già comprato. Un partita a scacchi, una tattica raffinata però stavolta la Fiorentina è in vantaggio.

Soldi non sprecati come con Vlahovic

E’ legittimo che i tifosi viola, quantomeno la maggior parte di loro, siano contrari alla partenza di Kean. E’ giusto sperare in una squadra con abbondanza di qualità, ma non è corretto agitarsi rispetto ad una possibile cessione del numero nove. Paratici ha dimostrato in questi mesi di non farsi trovare impreparato. Quesi soldi non verrebbero sprecati come a tempo dell’addio a Vlahovic. Questo è il vero cambiamento, il reale ribaltamento di scenario.

Fiorentina perfetta

L’atteggiamento tenuto poi nei confronti del Como fino ad oggi è stato perfetto. La Fiorentina non ha sbagliato una mossa. E speriamo che continui così.