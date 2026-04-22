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Il VC Milano-Brianza presenta "Batigol": e Toldo videochiama Batistuta

Il VC Milano-Brianza presenta "Batigol": e Toldo videochiama Batistuta
Oggi alle 11:05Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Si intitola "Batigol, il re Leone" ed è un libro scritto da Lucia Tilde Ingrosso. Un racconto degli anni viola di Gabriel Omar Batistuta, libro presentato ieri sera alla Biblioteca dello Sport Gianni Mura di Milano assieme a tutto il Viola Club Milano Brianza. L'evento ha radunato tanti tifosi fiorentini del nord e ha avuto un ospite speciale, l'ex portiere Francesco Toldo che ha parlato ai presenti del suo vecchio compagno di squadra. Per l'occasione, Toldo ha voluto videochiamare Batistuta per un momento dall'alto tasso emotivo che ha coinvolto i presenti. Ecco le immagini dell'evento.