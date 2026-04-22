Vent'anni dopo, tutti pazzi per Grosso: oltre alla Fiorentina ci pensa anche il Bologna

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Tutti pazzi per Fabio Grosso, è proprio il caso di dirlo. Lo scrive e lo titola Tuttosport stamani. A quasi vent’anni esatti di distanza dal trionfo al Mondiale di Germania 2006 l’eroe di Berlino continua a restare in copertina e a far sognare. L'attuale tecnico del Sassuolo, decimo in classifica e reduce dal successo sul Como di Fabregas, sta facendo un lavoro fantastico che sta coronando nel migliore dei modi il biennio iniziato nel luglio 2024, con gli emiliani raccolti dopo che erano sprofondati in B e promossi subito al primo colpo al termine di una cavalcata trionfale.

E quindi sono parecchi i club che hanno messo gli occhi per la prossima stagione sull’allenatore abruzzese, che appare pronto dopo un biennio strepitoso a salutare il club della famiglia Squinzi per provare a fare il salto in un club più importante. Fabio Paratici l’aveva lanciato da tecnico alla guida della Primavera della Juventus e sta pensando seriamente di affidargli il progetto del rinascimento viola. Scrive Tuttosport, Fiorentina ma non solo: oltre ai toscani anche il Bologna apprezza parecchio il lavoro del Campione del Mondo 2006 e potrebbe decidere di corteggiarlo, qualora Italiano dovesse accasarsi altrove. Sullo sfondo pure la Lazio che monitora la vicenda per non farsi trovare imparata nel caso di una separazione con Sarri a fine stagione. Insomma, le pretendenti per Grosso non mancano. A guidare il plotone al momento c’è la Fiorentina. Per rimpiazzarlo il Sassuolo pensa ad Alberto Aquilani (Catanzaro) e Ignazio Abate (Juve Stabia).