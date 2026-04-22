La sindaca Funaro sul Franchi: "I lavori vanno avanti secondo cronoprogramma"
La sindaca di Firenze Sara Funaro aggiorna i cittadini sullo stato della ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi e lo fa attraverso un video pubblicato sui social in cui mostra proprio l'interno dell'impianto di Campo di Marte: "I lavori allo stadio vanno avanti. Hanno iniziato a montare i gradoni, ovviamente i gradoni andranno avanti fino in cima. Come sappiamo la parte inferiore è tenuta libera per i macchinari. Quando sarà completata la parte alta la curva arriverà fino a bordocampo. I lavori vanno avanti secondo quanto stabilito dal crono-programma.
Nel video anche un breve intervento dell'Assessora allo Sport Letizia Perini: "Nella parte esterna sono in corso di realizzazione i basamenti con micropali per i pilastri che sosteranno la copertura della curva e della Maratona. Molti operai a lavoro ogni giorno: la nuova curva Fiesole sta prendendo forma".
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