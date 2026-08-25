RFV Berni: "A Roma ko umiliante. Mastantuono ancora deve capire il calcio"

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Fabrizio Berni, ex difensore della Fiorentina ha parlato nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola ripartendo dalla partita persa per 4-0 contro la Roma: "È una sconfitta bruttissima. La Fiorentina ha perso senza se e senza ma. è stata umiliante perché dalla Roma si può perdere ma non in questo modo. Su 11 giocatori, 10 non hanno fatto neanche la prestazione, sono stati tutti negativi. Quando tutta la squadra è sotto lo standard di rendimento penso che sia una sconfitta grave, è stata una secchiata d'acqua ghiaccia in faccia. I giocatori della passata stagione hanno dato il peggio di loro e quelli nuovi hanno fatto prestazioni molto modeste. Mettendo insieme le due cose, viene fuori la prestazione di ieri e il 4-0 della Roma".

Cosa pensa delle scelte di Grosso?

"Non può essere indenne da responsabilità il nostro allenatore. Se anche Kean non fosse entrato, la situazione non sarebbe cambiata. Il risultato era ormai compromesso. la prestazione di Pellegrino è stata negativa. Un calciatore macchinoso, molto lento e solo forte di testa. Joao Mario ha un tono dimesso, non si capisce se è più un terzino da difesa o d'attacco. Non ha gli occhi della tigre, speriamo li acquisisca a Firenze. Atta che aveva fatto vedere buoni spunti tecnici, è stato relegato sull'esterno. E diciamo pure che Mastantuono pur avendo grande qualità, ieri ha perso 7-8 dribbling che ha tentato inutilmente a centrocampo. Deve capire il calcio, non solo quello italiano. Si dribbla al limite dell'area o sulla fascia, non sulla propria trequarti. È stato improduttivo e ha perso un sacco di contrasti. Con questo non voglio dire che non possa essere un grande calciatore, ma deve maturare e capire quando è il momento di far girare la palla e quando è il momento di dribblare".

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