RFV Restelli: "Sono deluso ma i valori della Fiorentina si vedranno dopo 5-6 gare"

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L'ex centrocampista viola Maurizio Restelli, è intervenuto nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola ripartendo dalla sconfitta della Fiorentina contro la Roma all'esordio in campionato: "Sono deluso e amareggiato. Tutto mi aspettavo tranne il modo con cui è arrivata questa sconfitta. Mi sembra il proseguo dell'anno scorso. Gli acquisti sono stati fatti, ma poi le componenti devono essere messe insieme. Abbiamo visto la Roma e una Fiorentina disunita. È presto per criticare, all'inizio c'è chi parte meglio e chi è in ritardo. I valori si vedono dopo 5-6 partite".

Cosa pensa delle scelte di Grosso contro la Roma?

"Oulai deve giocare. è un giocatore dinamico, che salta l'uomo, che contrasta. Col passo che avevano gli altri nella prima parte di partita, lui avrebbe dato una marcia in più al centrocampo. Uno come lui entra subito in forma, visto anche il suo fisico. Questo ragazzo è tanta roba e vedere il nostro centrocampo con quell'affanno, penso che doveva giocare prima. Probabilmente l'allenatore pensa che non sia ancora pronto, però visto quella mediana del primo tempo, lo avrei fatto giocare. Anche Joao Mario a sinistra con Dodo a destra non me lo spiego: avrei fatto giocare Valdepenas a sinistra e il portoghese titolare, visto che Dodo pare voglia andare via".

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