FirenzeViola Le cifre del mercato viola: 42 milioni già investiti, ad ora il rosso è di -28

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L'obiettivo entro la fine della sessione è quello di riequilibrare i conti con le cessioni e alleggerire il monte ingaggi

A quasi due settimane dall'inizio del mercato estivo, il saldo della campagna acquisti della Fiorentina targata Fabio Paratici racconta di un investimento già importante. Tra operazioni concluse e impegni già assunti, il club viola ha infatti messo sul tavolo circa 42 milioni di euro. La voce più pesante è rappresentata dai circa 26 milioni destinati ad Arthur Atta (bonus esclusi), ai quali si aggiungono i 15 milioni per Viery, anche in questo caso senza considerare gli eventuali bonus, e gli 1,5 milioni del prestito oneroso di Radu Dragusin, il cui riscatto diventerà obbligatorio soltanto al verificarsi di determinate condizioni. Nessun esborso immediato, invece, per il prestito con diritto di riscatto di Alex Jimenez. Sul fronte delle uscite, la Fiorentina ha già incassato circa 14 milioni di euro (il cartellino più redditizio venduto è stato quello di Beltran al River, con circa 8 milioni di euro incassati), con dunque un saldo passivo che si attesta attualmente intorno ai 28 milioni.

L'obiettivo per le prossime settimane

Un dato destinato comunque a cambiare nel corso dell'estate. La strategia della dirigenza viola è infatti quella di incrementare gli incassi attraverso nuove cessioni, così da ridurre il passivo finale della sessione estiva. Parallelamente, Paratici continua a perseguire un altro obiettivo ritenuto prioritario: abbassare l'età media della rosa, rendendola più sostenibile e con maggiori prospettive di crescita, senza perdere competitività. Un percorso che passa anche da una progressiva riduzione del monte ingaggi, altro aspetto sul quale il club è al lavoro per costruire una Fiorentina più equilibrata sia dal punto di vista tecnico che economico.