Viola in attesa di Koleosho. La Nazione: "Sondaggio per Isaksen"
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Nelle prossime ore è attesa un’accelerata di Paratici anche in attacco. Grosso si aspetta almeno quattro esterni offensivi tra i quali, secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Nazione, è compreso anche Luca Koleosho. Il classe 2004 è rimasto in standby ma nel frattempo avrebbe comunicato al Paris FC, che ha formulato un’offerta più onerosa al Burnley, di voler approdare in viola.
Le alternative in lista
Saranno giorni importanti anche per il reparto offensivo, dunque, per il quale restano ugualmente in lista Bakayoko, Lang e Zhegrova. In più la Fiorentina avrebbe fatto nel frattempo un sondaggio per Isaksen, classe 2001 danese in forza alla Lazio. Questo a testimoniare l'operatività del club pure sul fronte degli esterni d'attacco.
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Tommaso LoretoUn mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliari
Niccolò SantiStretta per Oso del Siviglia. Nuovi contatti per Oulai. Kean tutt’altro che incedibile. In attesa di Koleosho, occhio a Noa Lang. Valdepenas vuole la Fiorentina. Gosens e un trattamento ingeneroso
Luca CalamaiParatici ha convinto la famiglia Commisso che è il momento di provare a vincere. Atta è un’operazione alla Rui Costa. Giusto tenere Kean e Fagioli e liberarsi di Gud. Lang un’idea. Grosso impari da Prandelli
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