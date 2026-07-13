Viola in attesa di Koleosho. La Nazione: "Sondaggio per Isaksen"

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Nelle prossime ore è attesa un’accelerata di Paratici anche in attacco. Grosso si aspetta almeno quattro esterni offensivi tra i quali, secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Nazione, è compreso anche Luca Koleosho. Il classe 2004 è rimasto in standby ma nel frattempo avrebbe comunicato al Paris FC, che ha formulato un’offerta più onerosa al Burnley, di voler approdare in viola.

Le alternative in lista

Saranno giorni importanti anche per il reparto offensivo, dunque, per il quale restano ugualmente in lista Bakayoko, Lang e Zhegrova. In più la Fiorentina avrebbe fatto nel frattempo un sondaggio per Isaksen, classe 2001 danese in forza alla Lazio. Questo a testimoniare l'operatività del club pure sul fronte degli esterni d'attacco.