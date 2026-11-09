Pellegrino: "Ho visto il video del gol di Bati e mi è venuta l'esultanza"

L'attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro la Juventus chiuso sul 2-2 anche grazie al suo gol iniziale: "Abbiamo lavorato tanto in settimana, dobbiamo fare più gol su palla inattiva".

Quanta voglia aveva di esultare come Batistuta? "Oggi ho visto il suo video e mi è venuto così".

Dopo la pausa sarà una Fiorentina più autorevole? "Dobbiamo avere la testa lucida, abbiamo la sosta per lavorare e crescere. Proveremo a farlo come squadra".