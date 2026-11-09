Le pagelle dei quotidiani a Vanoli: quasi tutti 6,5, il coraggio è piaciuto

Paolo Vanoli è piaciuto nelle scelte e nella gestione della sua Fiorentina che ha pareggiato 2-2 contro la Juventus al Franchi. Il tecnico viola si prende una sfilza di 6,5 dai quotidiani oggi in edicola, frutto soprattutto delle scelte coraggiose di schierare sia Oulai che Goncalves dall'inizio. Una scelta che ha premiato in larga parte. Queste le pagelle dell'allenatore nel dettaglio:

Corriere Fiorentino - 6: Coraggioso. Mette in campo la «formazione del popolo» e i primi venti minuti della gara gli danno ragione. Poi arrivano i soliti errori difensivi, ma il finale è tutto viola e alla fine il pareggio è giusto.

La Nazione - 6,5: Sceglie la via del coraggio, che è la strada in questo momento più logica: due mediani a protezione della linea e tanta qualità dietro a Pellegrino, diventato un riferimento prezioso. Una scelta che paga, anche se le ’amnesie’ difensive non aiutano i piani che restano convincenti. Sono infatti gli errori dei singoli a penalizzare una squadra che è apparsa in crescita e che comunque gioca e propone. Approccio stavolta che premia e che deve rimanere costante nel segno della continuità.

Corriere dello Sport - 6,5: Sceglie Gonçalves e comincia con i due a centrocampo (Oulai preferito a Fagioli) che però la Fiorentina fatica a sostenere. La sua squadra ha il merito di ribattere colpo su colpo alla Juventus

Gazzetta dello Sport - 6,5: Parte con una formazione spregiudicata che tiene testa alla Juventus. Paga gli errori dei singoli: i gol subiti (25, troppi) sono un problema serio.

Tuttosport - 6.5: Per poco la Fiorentina non porta a casa i tre punti. La mossa più importante? Oulai in regia, un vero martello

Firenzeviola.it - 6,5: Sbilancia la sua formazione all’attacco, come tutti chiedevano, e trova spazio tra i titolari sia a Oulai, accanto a Ndour, sia a Gonçalves a formare una linea a tre dietro alla punta Pellegrino, come tutti chiedevano. In realtà la sua squadra aspetta eccome i bianconeri e li punisce su angolo passando subito in vantaggio, ma comunque lascia tutta l’iniziativa agli avversari. Alla lunga il possesso palla bianconero ha la meglio sulle debolezze difensive dei viola e Woltemade trova il pari. In avvio di ripresa, approcciata bene, trova il vantaggio grazie al terzo gol consecutivo di Njie. Avanti nel risultato inserisce Fagioli e Brescianini per l’ammonito Oulai e un positivo Gonçalves, ma paga dazio sul corner che consente a Bremer di pareggiare nuovamente. Nel finale entrano anche Gnonto e Beto, il tentativo di provare a vincere è comprensibile e apprezzabile, ma con questa fase difensiva è molto complicato.