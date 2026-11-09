Alvini: "Allenare la Fiorentina? Società top, amo le squadre toscane"

Intervenuto stamani a Radio 1, durante "Radio Anch'io lo sport", l'allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini non ha risparmiato dei commenti sulla Fiorentina. A partire dall'ultima domanda, e cioè se da toscano sogna di allenare il club viola: "Allenare un giorno la Fiorentina? Amo le squadre toscane, il campanile e il palio. La Fiorentina rappresenta il top in Toscana, è una società gloriosa, importante e ben allenata. Ma io ora sto pensando a portare il più in alto possibile il Frosinone".

Su Calò dice: "Rispetto le scelte del ct Roberto Mancini, ma in quel ruolo Jack ha espresso qualità e poteva essere utile". Alvini ha poi continuato: "Nel 2021 avevamo Jorginho e Calò è quel tipo di giocatore, poteva essere una alternativa a Fagioli. Ma sono sicuro che nelle prossime gare migliorerà ancora per avere una chance. Poi se se ne fa un discorso di età posso capire"

Infine: "Il modello più significativo è l'Atalanta, passata dall'essere una 'provinciale' a una big del calcio italiano. Hanno anche uno stadio di proprietà bellissimo. Frosinone però è più piccola come realtà economica".