Bucchioni: "Chi recrimina è la Fiorentina: il pari con questa Juve sta stretto"

Tra Fiorentina e Juventus sono senza dubbio i viola a recriminare di più. Questo il punto di vista di Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale del lunedì per Tuttomercatoweb.com, in cui analizza anche la gara andata in scena ieri sera al Franchi: "Ha pareggiato anche la Juve, fermata da una Fiorentina grintosa e coraggiosa. Anzi, è stata la squadra viola in netta ripresa, ha giocato la miglior partita della stagione, a andare in vantaggio per due volte. L’ultimo pari della squadra di Spalletti è arrivato solo grazie a una papera di De Gea".

Prosegue: "La Juve gioca a sprazzi, gli errori in difesa sono disarmanti, troppe le scelte individuali sbagliate anche in attacco, non si vede una squadra vera e la zona Champions è lontana sei punti. Un altro passo indietro quando si aspettava il cambio di marcia, anche se manca un rigore per fallo di mano di Joao Mario che ha fatto infuriare i bianconeri. Chi deve recriminare è la Fiorentina, ha giocato e creato di più, il pari sta stretto".