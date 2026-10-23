FirenzeViola Da reietto a titolare: Dodo ha scordato il mercato e Vanoli è pronto al rilancio

Dodo ha iniziato male la stagione col mal di pancia legato al mercato. Ora si allena bene e Vanoli è pronto a rilanciarlo tra i titolari

Da reietto a titolare: Dodo scala le gerarchie e contro l'Inter Paolo Vanoli potrebbe schierarlo dal primo minuto per affidarsi alla sua esperienza in una partita estremamente difficile. Il brasiliano, dopo un iniziale periodo in cui faticava ad allenarsi con la giusta mentalità dopo le vicende legate al mercato e al suo mancato addio, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione si sta allenando con grande abnegazione, tanto da spingere il tecnico a valutarlo come soluzione tra gli undici che inizieranno la partita di San Siro. Un primo indizio lo avevamo già notato nelle partite contro Genoa e Como, quando Vanoli lo ha utilizzato a partita in corso con un minutaggio in crescita, adesso potrebbe scoccare l'ora del suo ritorno in pianta stabile.

Le voci di mercato e il contratto in scadenza

L'estate scorsa Dodo sembrava destinato a partire, anzi era uno dei primi che tutti si aspettavano di salutare vista e considerata anche la sua condizione contrattuale. Fatto salvo di qualche sondaggio da parte del Nottingham Forest però, nessuno si è messo al tavolo delle trattative con Paratici per presentare un'offerta ufficiale che si avvicinasse alle richieste della Fiorentina, ovvero 15 milioni a inizio mercato, trattabili fino a 12 più bonus nella fase conclusiva. Nonostante il mancato addio però, il contratto resta in scadenza nel 2027, con la possibilità che nel corso della prossima sosta il club torni a parlare con i suoi agenti per trovare un'intesa sul rinnovo che permetta eventualmente alla Fiorentina di monetizzare e di non perderlo a zero nei prossimi mesi. I rapporti sono buoni, ma da qui alla firma la distanza pare ancora ampia.

Esperienza contro la fragilità della squadra

Nel frattempo però, Dodo è tornato ad allenarsi con la testa giusta, mettendo in difficoltà un allenatore che già nella scorsa stagione si era affidato spesso alla sua qualità e alla sua esperienza. Vista la fragilità che la squadra ha mostrato in questo avvio, e visto anche il cambio di atteggiamento del giocatore, adesso potrebbe arrivare l'occasione giusta anche per fare 'pace' con una piazza che si è allontanata da lui a causa di qualche piccolo grande errore di troppo, come per esempio il famoso like sui social al post della Roma che celebrava la qualificazione alla Champions League.

Dodo contro l'Inter che lo aveva cercato in passato

Un'occasione che tra l'altro potrebbe arrivare contro una delle squadre che in passato aveva cercato lo stesso Dodo in più di un'occasione. L'ultima quando l'infortunio di Dumfries spinse Marotta a pensare al brasiliano per la sua sostituzione, senza però mai affondare veramente il colpo. Adesso Dodo dovrà essere capace di mettere da parte tutte le voci di mercato del passato e del presente per rimettersi in gioco e dimostrare di essere davvero un calciatore di un livello superiore, anche mettendo in dubbio la titolarità di Jimenez, calciatore tra i più impiegati in questo avvio di campionato. Poi se riuscirà a imporsi nuovamente nella Fiorentina, magari rinnovando il famoso contratto, potrebbe tornare ad essere appetibile sul mercato internazionale. Ma quel giorno non è oggi, oggi è il giorno in cui Dodo proverà a ricucire il rapporto con Firenze per aiutare la squadra ad uscire da una situazione nuovamente complicata.