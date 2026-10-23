Parla l'agente di Dragusin: "Radu ha fatto la scelta giusta. La Fiorentina si rialzerà"

Florin Manea, agente di Radu Dragusin, conferma la sua fiducia nel difensore romeno e nella scelta di approdare alla Fiorentina. Intervistato da Digi Sport, il procuratore ha commentato il momento complicato dei viola, mostrando ottimismo sulla possibilità di risalire la classifica: «Non so cosa manchi alla Fiorentina, non sono un allenatore. Probabilmente in alcune partite c'è stata anche un po' di sfortuna e sono state sprecate tante occasioni», ha spiegato Manea. Sulle critiche rivolte al suo assistito, invece, ha preferito non entrare nel merito: «Non vorrei commentare quello che viene scritto. Deve fare il suo dovere per la squadra. Sono convinto che la Fiorentina otterrà i risultati che cerca».

Nessun dubbio, dunque, sulla scelta di trasferirsi a Firenze: «La Fiorentina lo voleva molto e penso che abbiamo fatto la scelta giusta. Lui si trova bene e sono sicuro che i risultati arriveranno». Infine, il procuratore ha ribadito la propria fiducia nel centrale: «Niente può abbattere Radu, è forte. È ancora presto per parlarne: la Fiorentina ha tempo per riprendersi».