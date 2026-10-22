RFV Mazzantini: "De Gea pensa più al gioco con i piedi che a parare. I suoi problemi sono dovuti alla difesa"

Andrea Mazzantini, ex portiere tra le varie squadre anche dell'Inter ed attuale allenatore, è intervenuto nel corso di "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni: "De Gea è un buon portiere, l'unica cosa, che è generale e non riguarda solo lui, è che così come altri portieri si focalizza più sulla gestione del pallone con i piedi piuttosto che sulle parate. Oggi si vedono errori che ai miei tempi era più difficile vedere. Il portiere deve parare e non essere bravo con i piedi. Poi se uno è anche bravo a impostare è un valore aggiunto. Io vedo tanti errori sulle uscite, parano come se fossero a calcetto. Si dovrebbe fare un passo indietro".

Cosa ne pensa del calo di reattività dello spagnolo e dei suoi problemi sulle uscite: "Il portiere quando è giovane è più spregiudicato, quando diventa adulto è più riflessivo. Ovvio che ad una certa età perdi l'istinto e sopperisci con l'esperienza. De Gea a 36 anni non è vecchio, il suo lo vedo come un problema più generale della difesa".

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