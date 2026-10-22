RFV Calamai: "Undici anti-Inter, per la punta idee chiare: serve una scelta definitiva"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato così della questione attaccante: "Nel leggere con curiosità e attenzione le tante ipotesi di formazione per la Fiorentina domenica a Milano, trovo pertinente il dibattito su Dodo che potrebbe tornare fondamentale dopo essere stato sul mercato e tutt'ora ha il contratto in scadenza. Nel di tutto e di più discuto del ruolo del centravanti: spero che Vanoli abbia le idee chiare e sia pronto ad imboccare una strada definitiva negli undici giocatori da mettere in campo. E in attacco non si può continuare con il discorso del ballottaggio.

Ho la sensazione che Vanoli non si sia innamorato di Pellegrino, allora è arrivato il momento di fare una scelta. Io sceglierei l'argentino".