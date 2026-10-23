FirenzeViola A Milano difesa a 4: il sondaggio di RFV premia la continuità. Fiducia in Dragusin

Cambiare gli uomini o anche il sistema? A due giorni dalla trasferta contro l’Inter, le scelte difensive della Fiorentina hanno animato il sondaggio lanciato stamattina durante “Buongiorno Firenze”, su Radio FirenzeViola. Tra messaggi e telefonate, l’orientamento prevalente degli ascoltatori è stato quello di insistere sulla linea a quattro, dando continuità all’assetto adottato fin qui da Paolo Vanoli. Non sono mancate, però, proposte alternative: una parte dei tifosi vorrebbe sperimentare una difesa a tre, tornando così alla disposizione della prima parte della scorsa stagione. Una soluzione suggerita in vista di una partita che richiederà particolare attenzione nella protezione della porta e nella gestione degli attaccanti nerazzurri.

Dragusin resta intoccabile

Su un nome, invece, il consenso è stato unanime: Radu Dragusin. Gli errori commessi contro il Como non hanno scalfito la fiducia degli ascoltatori, che continuano a considerare il rumeno un punto fermo del reparto e lo vogliono in campo anche a San Siro, indipendentemente dal modulo. A suscitare preoccupazione è piuttosto l’assenza sempre più probabile di Luca Ranieri. Per alcuni tifosi, il suo forfait priverebbe la Fiorentina soprattutto di una risorsa sul piano della personalità: una qualità ritenuta preziosa per affrontare un avversario come l’Inter e reggere l’impatto di una trasferta tanto difficile.