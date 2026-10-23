Paratici pensa già a come rinforzare la Fiorentina a gennaio: due nomi nel mirino
Nonostante i tanti cambiamenti della scorsa estate, Fabio Paratici è già al lavoro per rinforzare la Fiorentina a gennaio e provare a risollevare una classifica a oggi preoccupante. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, le priorità riguardano soprattutto centrocampo e difesa: tra i nomi valutati ci sono Pierre-Emile Hojbjerg, mediano d'esperienza e possibile occasione anche per le esigenze finanziarie del Marsiglia, e il difensore Tiago Gabriel del Lecce, operazione tuttavia complicata. Attenzione anche alla porta, con il rendimento di De Gea che potrebbe spingere il club a cercare un'alternativa affidabile.
Sul fronte delle uscite, resta da definire il futuro di Dodô, in scadenza nel giugno 2027: se non dovesse concretizzarsi la cessione, potrebbe prendere quota l'ipotesi di rinnovo. Uno scenario che aprirebbe alla possibile conclusione anticipata del prestito di Joao Mario. Da valutare anche la posizione di Marin Pongracic, scivolato indietro nelle gerarchie e finora titolare in appena due gare di campionato.
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