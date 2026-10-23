La Gazzetta: "Su Ndour c'è la Juventus, per la Fiorentina è incedibile"

Cher Ndour è una costante ormai nella Fiorentina di Paolo Vanoli, che ne apprezza la fisicità nei duelli, la capacità nel gioco aereo e le qualità tecniche, dal gioco corto ai cambi di campo. Mezzala prevalentemente di destra, il centrocampista ha collezionato 566 minuti nelle prime sette giornate di campionato, partendo titolare in sei occasioni. La doppietta realizzata con l'Italia Under 21 contro la Polonia, impreziosita da un gol da oltre settanta metri, ne ha messo ulteriormente in luce il potenziale.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, sul classe 2004 ci sarebbero gli interessi della Juventus e di alcune società inglesi. La Fiorentina, però, non apre alla cessione e considera Ndour un patrimonio importante sia per il presente sia in prospettiva.