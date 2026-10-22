RFV Cois: "Dal ritorno di Vanoli mi aspettavo di più. Contro l'Inter metterei Ouali"

Sandro Cois, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola. Questo il suo pensiero sul momento dei viola: "Sono abbastanza preoccupato come tutti e come è giusto che sia. Quando c'è stato il cambio con Vanoli mi aspettavo di più, nelle ultime gare, al di là dei risultati negativi ho visto una squadra impacciata e senza idee. Serve assolutamente trovare una quadratura con una squadra compatta aggressiva e fisicamente più pronta. Il Como è una delle più difficili da affrontare per dominio del gioco, però la Fiorentina deve e può fare sicuramente di più".

Sul 4-2-3-1 attualmente non sostenibile: "Ci vuole un uomo in più a centrocampo perché sennò con tutte quelle mezze punte fai troppa fatica. Per me Oulai è un giocatore di rottura che deve migliorare soprattutto nell'aspetto della gestione della palla, gioca molto corto e facile. Uno come lui però ci vuole perché dà sempre tutto e non vedo altri centrocampisti viola con la sua aggressività. A me piace e anche se non ha brillato in certe partite per me deve partire dall'inizio. Contro l'Inter, la più forte d'Italia, vedo un centrocampo Fagioli-Ndour-Oulai".

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