RFV Galbiati: "Il problema della difesa della Fiorentina riguarda tutti. Ci vuole equilibrio"

L'ex difensore viola Roberto Galbiati, intevenuto a "Chi si compra" in onda su Radio FirenzeViola, ha commentato così il momento della Fiorentina: "Le partite che hanno fatto i difensori della Fiorentina dimostrerebbero che sono tra i peggiori del campionato, ma è troppo facile dare sempre colpa a un reparto e basta. Gli errori dei difensori sono stati singoli, non di reparto. È una questione di tutta la squadra, il centrocampo non fa filtro e giocare sempre uno contro uno fa sì che i nostri giocatori vengano messi a fare un lavoro per cui non sono adatti".

Il duello a centrocampo con l'Inter sembra proibitivo.

"Sarà una partita difficilissima per tutti i reparto perché l'Inter è tra le squadre più forti a livello europeo. Ma secondo me non è il centrocampo il reparto migliore, è l'attacco. In difesa anche loro stanno avendo qualche problema in più ma credo sia stata una scelta dell'allenatore per provare ad imporsi in campionato ma anche in Europa".

Come se ne esce?

"Il gioco ti aiuta a uscire dai problemi ma non basta. Questa squadra è molto portata a giocare ma ci vogliono certi equilibri e soprattutto nel non possesso palla ne ha poco. Se a gennaio non siamo in una buona posizione di classifica qualcosa bisogna fare".

Chi sono i titolari in difesa secondo lei?

"La scelta dell'allenatore ricade su Dragusin con Ranieri, poi Ranieri ha avuto una giornata storta a Genova. Quindi credo che sia solo una questione di ballottaggio tra Ranieri e Viery al fianco di Dragusin".

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