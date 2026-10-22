RFV Mpasinkatu: "Oulai tatticamente deve migliorare ma ha qualità. Sta a Vanoli sgrezzarlo"

Malu Mpasinkatu, operatore di mercato e direttore sportivo, ha parlato nel corso di "Palla al Centro" in onda su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole sul momento della Fiorentina e in particolare su quello di Oulai: "Che tatticamente il ragazzo debba migliorare l'ho detto quando il giocatore è arrivato a Firenze. Lui va sempre in pressione sull'avversario ma alle volte sembra anarchico. L'equivoco è che lui la mezza ala la può fare ma è più centrocampista centrale, uno che detta i tempi. In questo momento però Fagioli è intoccabile e lui può giocare come interno, può fare quel ruolo e deve rispettare i dettami tattici. Contro il Como lui non ha giocato ma la squadra a me sembra entrata in un tunnel. Dare la colpa solo a lui come successo a Genova è esagerato. Oulai ha qualità importanti e va smaliziato, questo è il lavoro che spetta a mister Vanoli. Gli va insegnata la tattica, anche se poi quella che usiamo in Italia non esiste all'estero, li lo avrebbero lasciato più libero".

Atta invece? Dove lo schiererebbe lei? "Il giocatore è forte, anche questo è un rebus che deve risolvere Vanoli. Purtroppo per lui e per la Fiorentina ad oggi Atta non è ancora diventato titolare e derminante. Io pensavo che la gara con il Pisa lo avrebbe lanciato come titolare. È una questione tattica e la tattica richiede dello studio".

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