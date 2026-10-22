RFV Ceccarini: "Tra Dodo e la Fiorentina non c'è mai stata rottura. Ecco le due opzioni"

Nel corso della puntata odierna di "Nik&Nik" in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha parlato della situazione di Dodo, tra campo, con Paolo Vanoli che pensa di rilanciarlo a San Siro, e mercato, con un rinnovo ancora in standby e un accordo in scadenza a giugno prossimo: "Secondo me c'è la possibilità che Dodo possa giocare contro l'Inter. L'impiego progressivo che ne sta facendo Vanoli può portare a una serie di valutazioni. Joao Mario non gioca quasi mai, a sinistra Valdepenas non convince difensivamente, quindi Dodo può essere utile.

Tra le parti, Dodo e società, non c'è mai stata una rottura. Il rapporto tra Dodo, il suo agente e la Fiorentina non è mai stato negativo, è stato un rapporto lavorativo che poteva essere utile per lasciare il club a determinate condizioni. Prima dell'inizio del mercato era chiaro che se ci fosse stata la possibilità di venderlo a quelle condizioni anche per venire incontro al desiderio del calciatore la Fiorentina l'avrebbe accontentato. Ma non ci sono state le condizioni necessarie per completare l'operazione. Adesso secondo me le strade sono due: o Dodo va via a gennaio o la Fiorentina gli allunga il contratto".