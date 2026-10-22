RFV M. Fratini: "La Fiorentina ha sbagliato a sostituire Kean: doveva prendere Icardi"

Michele Fratini, intermediario di mercato, ha commentato a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola le ultime in casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Per me la Fiorentina doveva prendere Icardi, che fino a qualche mese fa segnava in Turchia, un campionato che non è da sottovalutare. Vi immaginate avere lui con dietro da trequartista Mastantuono? Ad oggi per me Beto e Pellegrino sono da bocciare. Hai dato via Kean e hai sbagliato i sostituti in attacco. In difesa invece non sono stati presi marcatori, Jimenez, Valdepenas e Joao Mario fanno poca fase difensiva. Anche tra i centrali ci sono pochi marcatori, Pongracic esce bene con la palla ma non sa marcare".

Sul capitolo legato alla porta e a David De Gea: "In porta stiamo vedendo tutte le lacune di De Gea che non esce e non comanda la linea difensiva, non dico che è finito ma mette paura. È vero è leader e capitano ma non può bastare, serve anche un portiere che pari".

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