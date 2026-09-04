Il Caffè Nero Bollente: "De Gea ha tre ruoli: deve anche aiutare Grosso e i compagni"

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Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", Luca Calamai ha parlato di David De Gea e dei suoi compiti nello spogliatoio della Fiorentina: "A lui toccano più ruoli, è il capitano: prima di tutto deve spiegare ai nuovi arrivati che cos'è Firenze, perché lui l'ha capito ed è in grado di trasmetterlo ai compagni; poi deve aiutare l'allenatore, perché Grosso è stato un grande calciatore ma non ha una grande storia da tecnico; e infine tornare il miglior De Gea, quello che quando è arrivato in viola ha regalato una montagna di interventi decisivi fra i pali.

Lo spagnolo deve essere un punto di riferimento e il punto di connessione tra la Fiorentina di ieri e quella di oggi".