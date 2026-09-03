RFV Napolitano: "Vi spiego quanto hanno investito i Commisso e il saldo del mercato"

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Salvatore Napolitano, giornalista esperto di bilanci e questioni finanziarie, è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento" per parlare dei conti viola partendo dalla frase di Commisso pronunciata durante questi giorni di festa che ha detto di aver messo come famiglia 1,1 miliardi di dollari: "Farò un esempio semplice. Pensiamo ad un imprenditore che vuole aprire una pizzeria, inizio con un capitale di 300mila euro miei per costituire la società. Poi devo far costruire il forno a legna, il bancone e comprare tante cose e spendo tipo 250mila (cifre a caso ovviamente). Non posso dire che ho speso 500mila euro ma che da quei 300mila miei investiti inizialmente ho preso 250mila. Questo per dire che c'è un investimento iniziale, la capitalizzazione e il resto arriva dal funzionamento aziendale. Poi però voglio ingrandire il locale e fare un giardino per gli aperitivi e so che mi costerà 120mila e so che non mi basteranno così metto altri 140mila miei e lo chiamo "Chiara Garden" dunque finora ho messo 440mila euro e non la somma di tutte le cifre dette. La Fiorentina non è nata da zero, ma la famiglia Commisso l'ha comprata dai Della Valle. Ha speso 140 milioni di euro per la società, poi ci sono le ricapitalizzazioni fatte che corrispondono - fino al bilancio di giugno 2025- sono 186,9 milioni. Dalla Gazzetta però il collega Iaria di cui mi fido ha parlato di altri 100 milioni di euro in questo esercizio 2025-2026 e li aggiungo anche se non ho visto il bilancio 2026 che dunque fanno 286,92. Poi vanno aggiunti i 25 milioni per 7 anni di Mediacom che fanno 175 milioni. Sommando le ricapitalizzazioni (186,9 mln), l'investimento iniziale (140 mnl) e la sponsorizzazione (175 mln) arriviamo a 601,92 milioni".

I saldi negativi del mercato come vanno letti? "Quest'anno mi risulta che la Fiorentina ha investito secondo i miei calcoli 154,5 con Brescianini e Fabbian che diventano viola da questo esercizio, esclusi invece i prestiti con riscatti del prossimo esercizio. Ma non bisogna fare i conti della serva con gli incassi e le spese. I costi vanno infatti spalmati sugli anni di contratto dei singoli giocatori, quasi tutti di 4-5 anni. Atta quest'anno incide per 4 milioni insomma. Perciò ad incidere non saranno i 154,5 spesi ma 32 milioni secondo quanto ho spiegato appunto, che saranno compensati dalle plusvalenze (37,7) più gli ammortamenti risparmiati su quelli ceduti. Perciò sul conto economico il saldo positivo è di 12,5 milioni"

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