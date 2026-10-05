Il Caffè Nero Bollente: "De Rossi un guerriero: a Genova è lui il rivale viola"

Nel consueto appuntamento di Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", in onda ogni mattina durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato di Genoa-Fiorentina, gara della ripresa in cui lo spauracchio numero uno di Vanoli sarà probabilmente Daniele De Rossi, attualmente in discussione: "Viene definitivo un bivio per il nuovo corso Vanoli, mentre da Genova ci sono vari problemi di formazione - vedi Colombo -. Il vero rivale però sarà De Rossi, è un grande leader e guerriero.

Dà il mille per mille, saprà trasmettere tutto quel che serve ai suoi giocatori perché sa che una sconfitta potrebbe costargli il posto. Ma non lotterà per la sua panchina, lotterà perché questo è Daniele De Rossi".