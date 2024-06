BRINI A RFV, Strakosha? Meglio un giovane italiano

FirenzeViola.it

L'ex portiere, tra le altre anche dell'Udinese, Fabio Brini è intervenuto a Radio Firenze Viola durante la trasmissione "Viola Weekend" per parlare delle tematiche di attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire da un commento su Pietro Terracciano: "Ha fatto un buomn campionato come tutta la Fiorentina. Magari non è riuscita ad ottenere il massimo ma la Fiorentina è arrivata a tre finali, quindi anche il portiere si è dimostrato affidabile. Poi se si va alla ricerca di un portiere è chiaro che bisogna andare a cercare un portiere superiore a Terracciano sotto tutti i punti di vista. Questo non è facile perché io non vedo tanti portieri che nel ruolo possano fare la differenza. Si può andare alal ricerca di un giovane portiere come hanno fatto Napoli e Juventus con Caprile e Di Gregorio. Questi sono portieri di prospettiva che però, essendo giovani, possono commettere errori. Invece spesso si punta su portieri più esperti che possono essere affidabili".

Da ex portiere, un giudizio su Thomas Strakosha

"Potrebbe essere un salto di qualità Firenze. Io però sono per i portieri italiani. Noi siamo sempre stati una scuola di ottimi estremi difensori e adesso ce ne sono pochi di portieri italiani in Serie A. Io punterei più su portieri giovani e soprattutto italiani".

Su Lucca. Secondo lei è pronto per la Fiorentina?

"E' un attaccante importante sicuramente. Deve migliorare, questo è indubbio, però è giovane. È uno di quei giocatori che bisogna mettere nelle condizioni di potersi esprimere al meglio per quelle che sono le loro qualità. Se non riesci a mettere dentro palloni importanti è chiaro che diventa difficile essere pericoloso. Ha grandi margini di miglioramento ma ripeto deve essere messo nelle condizioni di poter esprimere al meglio le sue qualità".

