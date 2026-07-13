In coda sotto al sole per l'abbonamento della Fiorentina: ecco l'immagine
Al via questa mattina la campagna abbonamenti della Fiorentina, con l'apertura della fase di prelazione, riservata cioè agli abbonati della stagione 2025/26, che potranno confermare il proprio posto o sceglierne uno fra quelli disponibili. Inoltre è possibile acquistare il biglietto per la prima gara di Coppa Italia prevista il 114 agosto alle 21.15 contro la vincente tra Benevento e il Ravenna di Ronaldinho. Dalle 10 in tanti sono dunquye passati alla biglietteria ufficiale di via Dei Sette Santi come mostra l'immagine scattata da FirenzeViola.
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Aria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagionedi Mario Tenerani
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1 Aria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagione
Copertina
Tommaso LoretoUn mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliari
Niccolò SantiStretta per Oso del Siviglia. Nuovi contatti per Oulai. Kean tutt’altro che incedibile. In attesa di Koleosho, occhio a Noa Lang. Valdepenas vuole la Fiorentina. Gosens e un trattamento ingeneroso
Luca CalamaiParatici ha convinto la famiglia Commisso che è il momento di provare a vincere. Atta è un’operazione alla Rui Costa. Giusto tenere Kean e Fagioli e liberarsi di Gud. Lang un’idea. Grosso impari da Prandelli
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