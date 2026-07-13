In coda sotto al sole per l'abbonamento della Fiorentina: ecco l'immagine

In coda sotto al sole per l'abbonamento della Fiorentina: ecco l'immagine
Oggi alle 13:00Primo Piano
di Redazione FV
fonte Tommaso Loreto

Al via questa mattina la campagna abbonamenti della Fiorentina, con l'apertura della fase di prelazione, riservata cioè agli abbonati della stagione 2025/26, che potranno confermare il proprio posto o sceglierne uno fra quelli disponibili. Inoltre è possibile acquistare il biglietto per la prima gara di Coppa Italia prevista il 114 agosto alle 21.15 contro la vincente tra Benevento e il Ravenna di Ronaldinho. Dalle 10 in tanti sono dunquye passati alla biglietteria ufficiale di via Dei Sette Santi come mostra l'immagine scattata da FirenzeViola.