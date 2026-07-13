Calciomercato Richardson verso il prestito con diritto di riscatto a Le Havre

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La Fiorentina ha escluso alcuni giocatori dall'elenco dei convocati considerandoli in uscita. Tra questi il centrocampista Amir Richardson che dunque si dovrà allenare per conto suo in attesa di unaa sistemazione. Il giocatore è tenuto in considerazione in Francia, visto che la Fiorentina due stagioni fa lo aveva prelevato dal Reims per 10 milioni più il 10% sulla futura rivendita a favore del club transalpino. Dopo l'interesse del Nizza, secondo quanto appreso da FirenzeViola, ora spunta quello de Le Havre, dove il giocatore sembra destinato ad andare in prestito con diritto di riscatto.

Ritorno alle origini e percorso

Per Richardson si tratterebbe di un ritorno visto che il giocatore nel 2019 era stato preso per le giovanili e poi per la prima squadra e, ceduto poi al Reims, lo aveva tenuto in prestito. Poi come detto nel 2024 la Fiorentina lo aveva prelevato dal Reims stesso. A gennaio la Fiorentina lo ha ceduto in prestito al Copenaghen dove ha collezionato appena 5 presenze tra tutte le competizioni, dopo le 4 in viola.