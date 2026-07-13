Dalle prime uscite un mini tesoretto per la Fiorentina
L'addio di Jonas Harder a titolo definitivo porta altri "milioncini" nelle casse della Fiorentina. Il centrocampista fiorentino, molto richiesto sul mercato (anche il Sassuolo lo aveva messo sul piatto per Thorstvedt) e ad un passo da un nuovo prestito tra Padova e Modena, lascia infatti la società viola a titolo definitivo per andare al Basilea portando nelle casse viola 2 milioni di euro per il 50% visto che la Fiorentina ha mantenuto tale percentuale sulla futura rivendita.
A titolo definitivo anche Amatucci
I 2 milioni si aggiungeranno ai 4 ricavati dalla cessione dell'altro centrocampista, classe 2004, Lorenzo Amatucci al Deportivo La Coruna, dopo che si era messo in luce tra le fila del Las Palmas dopo vari prestiti a Terni e Salerno in Italia.
Fazzini verso Cagliari
Altri 8 milioni potrebbe portarli Jacopo Fazzini, che oggi va in prestito oneroso (500 mila euro) nel club rossoblù che poi può riscattarlo appunto a quella cifra. Il giocatore ha già svolto le visite mediche a Villa Stuart.
Beltran il primo a partire
Aveva anticipato tutte queste operazioni la cessione di Beltran al River, in prestito oneroso a 500mila euro e 7.5 di riscatto.
Il bilancio provvisorio
Come anticipato da FirenzeViola intanto il primo bilancio provvisorio è di -28 milioni tra entrate e uscite visto che materialmente l'esborso per le uscite, senza considerare i riscatti, è di 42 milioni. Un tesoretto, quello di queste prime uscite, in attesa di qualcosa di più sostanzioso, che aiutano a tenere il bilancio sotto controllo.
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