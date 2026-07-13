Calciomercato CSC Flash: Moreno può portare Oulai, Le Havre su Richardson

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Il centrocampista del Trabzonspor Oulai ha a volontà di trasferirsi a Firenze ma la richiesta dei turchi di 25-30 spaventa la Fiorentina. La cessione di Moreno può aiutare

Consueto appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di calciomercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.

Oulai apre ma è caro: serve cedere, Moreno il prescelto

Il centrocampista del Trabzonspor Oulai ha a volontà di trasferirsi a Firenze ma la richiesta dei turchi di 25-30 spaventala Fiorentina che ha bisogno di vendere. Un'operazione per finanziare Oulai può essere Moreno che è molto richiesto: in A c'è il Monza, in Francia lo Strasburgo oltre ad alcuni club in Spagna vista la stagione trascorsa a Levante. La Fiorentina chiede 12-14 milioni.

Occhio ad Oso in difesa, Valdipenas più avanti

La Fiorentina è attenta per la fascia sinistra al terzino del Siviglia Oso, non convocato dagli spagnoli per l'ultima amichevole e dunque in uscita. C'è distanza tra i 15 milioni chiesti però e i 12 offerti. Valdipenas si potrà fare più avanti.

In uscita Fazzini e Richardson, non De Gea

Fazzini ha svolto le visite mediche con il Cagliari: andrà in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. L'altro giocatore che può uscire è Richardson, non convocato per il ritiro perché appunto in uscita: per lui possibile prestito con diritto al Le Havre. Infine De Gea, il cui destino sembrava in bilico resterà alla Fiorentina.