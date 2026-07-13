Ieri discorso di De Gea a cena: verso la conferma da capitano
FirenzeViola.it
L'edizione odierna de La Nazione scrive che la nuova Fiorentina ha mosso i primi passi già ieri sera: intorno alle 20, conclusa la terza e ultima giornata di visite che ha visto protagonisti gli ultimi big della rosa (tra cui Moise Kean oltre allo stesso Grosso e al suo staff), la squadra si è ritrovata al Viola Park per la prima cena di gruppo e la prima notte trascorsa all'interno del centro sportivo. Una serata utile per iniziare a cementare il gruppo, aperta dal discorso del nuovo allenatore e dal saluto di benvenuto di David De Gea destinato a conservare la fascia di capitano ai quattro nuovi arrivati.
L’unico assente era Pongracic, che si unirà al gruppo a fine mese.
Pubblicità
News
Aria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagionedi Mario Tenerani
Le più lette
1 Aria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagione
Copertina
Tommaso LoretoUn mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliari
Niccolò SantiStretta per Oso del Siviglia. Nuovi contatti per Oulai. Kean tutt’altro che incedibile. In attesa di Koleosho, occhio a Noa Lang. Valdepenas vuole la Fiorentina. Gosens e un trattamento ingeneroso
Luca CalamaiParatici ha convinto la famiglia Commisso che è il momento di provare a vincere. Atta è un’operazione alla Rui Costa. Giusto tenere Kean e Fagioli e liberarsi di Gud. Lang un’idea. Grosso impari da Prandelli
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com