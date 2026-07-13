Ieri discorso di De Gea a cena: verso la conferma da capitano

Ieri discorso di De Gea a cena: verso la conferma da capitanoFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:36News
di Redazione FV

L'edizione odierna de La Nazione scrive che la nuova Fiorentina ha mosso i primi passi già ieri sera: intorno alle 20, conclusa la terza e ultima giornata di visite che ha visto protagonisti gli ultimi big della rosa (tra cui Moise Kean oltre allo stesso Grosso e al suo staff), la squadra si è ritrovata al Viola Park per la prima cena di gruppo e la prima notte trascorsa all'interno del centro sportivo. Una serata utile per iniziare a cementare il gruppo, aperta dal discorso del nuovo allenatore e dal saluto di benvenuto di David De Gea destinato a conservare la fascia di capitano ai quattro nuovi arrivati.

L’unico assente era Pongracic, che si unirà al gruppo a fine mese. 