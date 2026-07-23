Bellanova in partenza dall'Atalanta: c'è il gradimento della Fiorentina
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Il Corriere di Bergamo ha fatto il punto sul futuro di Raoul Bellanova. Il laterale di 26 anni potrebbe salutare l'Atalanta qualora il ds Giuntoli riuscisse a chiudere l'operazione Savona dal Nottingham Forest o Juanlu Sanchez dal Siviglia. L'ex Inter e Torino, tra le altre, godrebbe del gradimento della Fiorentina, così come dell'interesse di Napoli e Nottingham Forest.
Occhio alla Premier
Poi gli occhi di Arbeloa e del Fulham posati, insieme alle sirene dell'Everton. Ma occhio al sondaggio dei Tricky Trees, dal quale potrebbe nascere l'ipotesi di scambio con Savona, appunto profilo seguito dall'Atalanta.
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