RFV Bortolazzi: "Fagioli è un regista: va affiancato a Ndour o Brescianini"

Mario Bortolazzi, ex centrocampista di Fiorentina e Genoa, si è così espresso sulla partita a “Viola amore mio” su Radio FirenzeViola: "È una partita delicata per entrambe le squadre. Per la Fiorentina sarà importante dare continuità ai risultati dopo un inizio di stagione molto difficile, al di sotto delle aspettative. Adesso, però, la squadra mi sembra in ripresa e con le pedine al posto giusto. Il centrocampo è il reparto con maggiore qualità, grazie a Fagioli, Ndour e alle alternative a disposizione. Rispetto al Genoa, credo che la Fiorentina possa avere un vantaggio proprio in questo reparto".

Chi schiererebbe a centrocampo?

"Per me Fagioli è un regista e mi sembra che stia acquisendo maggiore consapevolezza in questo ruolo. Accanto a lui sceglierei un giocatore con gamba e capacità di inserimento, come Ndour o Brescianini. Fagioli dà equilibrio alla squadra e sa far girare bene il pallone, anche se a volte cerca di risolvere situazioni complicate con la tecnica, rischiando di perdere palloni pericolosi".

Vanoli ha definito Sohm un piccolo Kanté. È d'accordo con questo paragone?

"Forse ha un po' esagerato, anche se Vanoli conosce bene Kanté e può fare questo paragone con cognizione di causa. Sohm mi sembra più bravo a interrompere le azioni avversarie, mentre Fagioli ha maggiore qualità nella costruzione del gioco. La loro convivenza potrebbe essere complicata, perché entrambi sembrano preferire una posizione centrale".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!