RFV Bonan: "Oulai e Fagioli dovrebbero calcisticamente 'sposarsi'..."

Così il presentatore di Sky Sport, Alessandro Bonan, a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola sull'incontro tra Genoa e Fiorentina: “Serve una dimostrazione di superiorità da parte dei viola, altrimenti non vinci la partita. Però è un po’ un incognita per via del fatto che da tre settimane sono fermi. La Fiorentina aveva diversi nazionali in giro. Bisogna capire con quale testa sono rientrati i giocatori, perché sennò stando al punto di vista tecnico della sfida sarei portato a essere ottimista”.

Ndour non ha ancora convinto tutti, a Firenze.

“Bisogna convincerci che invece è un valore. Io per primo. Perché fino a questo momento non riuscivo a inquadrarlo dal punto di vista tecnico, non riuscivo a capire che tipo di giocatore fosse, poi ho capito che è eclettico, che sa fare molte cose e che sta imparando a correre meglio. Cosa che un po’ gli mancava. Si sta applicando parecchio, poi cominciano a essere tanti i gol decisivi che segna. Certe caratteristiche non sono facili da trovare in un centrocampista”.

Difficile trovare un giocatore come lui?

“Penso che debba essere un titolare della Fiorentina. Deve essere bravo a Vanoli a far giocare tutti quei centrocampisti che in questo momento per me dovrebbero giocare. Compreso Oulai. Io farei fidanzare Oulai con Fagioli: i due devono quasi sposarsi (ride, ndr). Tornando seri, per me non sono due doppioni. Oulai è più incontrista, mentre Fagioli sofisticato”.

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