RFV Bortolo Mutti: "Ecco che Fiorentina mi aspetto contro il Napoli"

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L'allenatore, Bortolo Mutti, si è così espresso a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" su Fiorentina-Napoli in programma domenica: "Sicuramente mi aspetto una Fiorentina rinfrancata. La vittoria di Venezia è stata importantissima per rasserenare l'ambiente e, diciamo, per confermare, non in maniera decisiva ma comunque significativa, la scelta di cambiare rotta. Anche lo spogliatoio avrà bisogno di questa scelta. Mi aspetto quindi una Fiorentina che affronterà il Napoli con una convinzione diversa, con maggiore autostima, ma anche con la consapevolezza di affrontare una squadra che viene da una vittoria non facile contro il Bologna. Penso che entrambe cercheranno continuità per superare definitivamente un momento critico. Insomma, sarà una partita molto delicata".

Secondo lei, chi farà più la partita e proverà a prendere il comando del gioco?

"Penso che entrambe cercheranno di giocare una partita di grande determinazione, proprio perché la classifica lo richiede. È chiaro che il Napoli, a mio parere, abbia valori tecnici un po' superiori alla Fiorentina, anche se quella viola è una squadra rinnovata, giovane e che può effettivamente diventare una sorpresa. Credo quindi che la partita andrà vissuta attraverso fasi alterne, perché penso che nessuna delle due squadre rinuncerà a vincere. Allo stesso tempo, credo che in alcuni momenti della gara prevarranno prudenza ed equilibrio".

È rimasto colpito dalla fase offensiva della Fiorentina e dai suoi giovani di talento?

"Assolutamente. Penso che anche l'innesto di Beto sia molto importante. La sua fisicità e la sua presenza in attacco possono essere davvero d'aiuto a questi ragazzi giovani, che magari hanno bisogno, in alcuni momenti, di alleggerire un po' le proprie responsabilità e di avere un terminale offensivo di un certo tipo. Sicuramente li aiuterà tantissimo".

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