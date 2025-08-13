RFV Beneforti: "Pradè mi ha svelato l'identikit del nuovo centrocampista. Niente Bologna per Mandragora"

Claudio Beneforti, firma del Corriere dello Sport-Stadio che segue quotidianamente le vicende del Bologna ma che segue anche con affetto la Fiorentina, ha parlato nel corso di Viola Amore Mio in onda su Radio FirenzeViola: "Io sono sempre molto realista. In questo momento è sempre il mercato che i prezzi vengono dettati da chi vende e non da chi compra. Altre società come il Napoli che ha soldi da spendere, io penso che la Fiorentina stia aspettando come sta aspettando il Bologna. I prezzi sono ancora drogati e i giocatori più passa il tempo e più vengono pagati per le potenzialità che hanno e non per i prezzi chiesti da chi vende. Io penso che la Fiorentina completerà la rosa, come faranno anche altre società ma è evidente che sarà un campionato diverso rispetto all'anno scorso. Fiorentina e Bologna, che metto insieme per potenzialità, dovranno fare molto bene per agganciare la zona Champions. Napoli, Inter e Milan sono avanti, la Juventus ha qualcosa in più di entrambe come anche la Roma e di conseguenza Fiorentina e Bologna dovranno lottare. Hanno le potenzialità ma dovranno essere baciate dal solo per andare in Champions. A meno che quest'anno non si torni ad avere cinque posti per la Champions allora le cose potrebbero anche essere più semplici".

Il Bologna segue davvero Mandragora?

"Io penso che tra Fiorentina e Bologna ci siano molti meno intrecci di quello che si legge. Mandragora poteva essere utile al Bologna prima del ritorno di Pobega. Secondo me ora non interessa più ai rossoblu. Come penso che Nicolussi Caviglia sia stato accostato ai viola e al Bologna per poter alzare la posta. La Fiorentina mi risulta che cerchi un giocatore con altre caratteristiche. Al Bologna potrebbe interessare, ma solo se non riuscisse a prendere un calciatore più giovane e di maggiore dinamismo. Nicolussi ha qualità ma in un centrocampo a due come quello di Italiano, a fare il mediano potrebbe avere delle difficoltà. Ritengo che non ci sia nessun interesse per Mandragora perché il Bologna ha fatto scelte diverse. E per Nicolussi Caviglia se ne riparlerà più avanti se non dovesse trovare la giusta alternativa. Pradè mi ha detto che la Fiorentina vorrebbe un centrocampista dinamico e che sappia fare le due fasi".

Un altro tipo Sohm?

"Un giocatore che ha caratteristiche molto affidabile in entrambe le fasi. Nicolussi Caviglia ha qualità, calcio, ma non quelle caratteristiche che servono alla Fiorentina secondo i dirigenti e il tecnico".

Ascolta il podcast per l'intervista completa