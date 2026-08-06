Calciomercato CSC Flash: dal colpo Mastantuono ai "casi" Fagioli e Thorstvedt

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Torna l'appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la rubrica quotidiana a cura della redazione di Firenzeviola.it con il riepilogo dei movimenti di mercato in casa Fiorentina. Oggi l'attenzione è tutta dedicata al nuovo colpo in attacco Franco Mastantuono e ad altre possibili piste per la zona offensiva e per il centrocampo:

Mastantuono è viola: accordo definito

Partiamo da Franco Mastantuono, nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo la fumata bianca arrivata ieri, l'operazione è ormai definita: il talento argentino arriva in prestito secco e nelle prossime ore sarà a Firenze per visite mediche e firma. L'intesa prevede anche un gentlemen's agreement per un'eventuale permanenza nella stagione successiva, nel caso in cui la Fiorentina conquistasse almeno la qualificazione in Europa League. Si tratta però di un accordo verbale, non vincolante. Per quanto riguarda l'ingaggio, Real Madrid e Fiorentina si divideranno lo stipendio al 50%: circa 1,8 milioni di euro netti a testa.

L'attacco resta un cantiere

Il mercato offensivo viola non è chiuso. La dirigenza continua a lavorare per regalare a Fabio Grosso un esterno d'attacco di alto livello, un'operazione da seguire con attenzione nei prossimi giorni. Resta invece in bilico il futuro di Roberto Piccoli. La conferma di Moise Kean come centravanti titolare potrebbe infatti aprire a nuovi scenari. Sul giocatore c'è l'interesse del Genoa. Sempre per l'attacco, la Fiorentina segue Andrea Pinamonti. Il Sassuolo non sembra intenzionato a trattenerlo, anche in vista della scadenza del contratto nel 2027, e lo valuta circa 15 milioni di euro.

Fagioli e Thorstvedt: le mosse a centrocampo

A centrocampo attenzione alla posizione di Nicolò Fagioli. Fabio Grosso, almeno per il momento, non sembrerebbe considerarlo pienamente compatibile con Oulai. Per questo, davanti a un'offerta di almeno 30 milioni di euro, probabilmente dalla Premier League, la Fiorentina potrebbe valutare una cessione. In caso di partenza, uno dei nomi più caldi resta quello di Kristian Thorstvedt. Il centrocampista ha chiesto di lasciare il Sassuolo e attende il via libera del club. La Fiorentina è alla finestra e, se la situazione dovesse sbloccarsi, la trattativa potrebbe entrare nel vivo.