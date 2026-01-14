RFV Andrea Ritorni su Harrison: "Il minutaggio non mi preoccupa. Guardate Kayode"

Il capo scouting della Vigoglobalsport (agenzia che segue gli interessi anche di Michael Kayode), Andrea Ritorni, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al Centro" per parlare di Jack Harrison, esterno del Leeds, prossimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina: "Harrison ha mentalità inglese, e questa fa solo bene alla Fiorentina e allo spogliatoio, perché è una mentalità diversa rispetto a quella italiana. Lui non è una punta ma un esterno sinistro che può giocare anche a destra. Si può definire un centrocampista offensivo. Può essere un valore aggiunto alla rosa viola".

Quali sono i suoi punti di forza?

"Ha un baricentro basso, è alto 1,75. Salta bene l'uomo, va al cross, punta l'uomo. E' un esterno puramente offensivo, un giocatore, che per mentalità, serve alla Fiorentina, perché è un altro calcio. Vedendo anche Kayode si vede che lì è diverso rispetto al calcio italiano".

Cosa ne pensa del fatto che abbia giocato poco ultimamente?

"Se Fiorentina ha chiuso l'operazione, trova il giocatore pronto. Il fatto di non giocare conta poco perché, tornando a Kayode, alla Fiorentina giocava poco, poi è andato in Inghilterra, si è ritagliato lo spazio e poi, come si dice, 'l'appetito vien mangiando'. Se la Fiorentina ha puntato su di lui è per rinforzare una zona debole di campo o un cambio giusto per altri giocatori".

