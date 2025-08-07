RFV Amerini promuove Sohm: "Lo preferisco a Kessié. Braschi? Crescerà stando coi big"

Daniele Amerini, ex giocatore della Fiorentina e attualmente procuratore, in diretta su Radio FirenzeViola - durante "Palla al Centro" - ha parlato delle principali novità di mercato che interessano il club di Commisso, partendo dall'acquisto di Simon Sohm: "Ho sempre detto che come investimento lo avrei preferito a Kessié. Certo, l'ex Milan al momento è più completo, ma su Sohm la Fiorentina può costruire un gran giocatore. Lo svizzero al momento è discontinuo, ma per quello che ho visto io ci vedo delle grandi potenzialità perché sa fare delle due fasi, sa inserirsi, arriva in zona-gol, ha struttura fisica e cambio di passo. Ha tutto".

E sul resto del centrocampo a disposizione di Stefano Pioli ha detto: "Molto dipenderà da Fagioli, dal suo ruolo e anche dalla sua maturazione. Io lo vedo come un pensatore e creatore di gioco, quello che ha l'intuizione. Se lui crescerà credo il reparto sarà completo. Altrimenti un po' di qualità andrà messa lì in mezzo. Dipenderà da Fagioli e dalla crescita di Ndour".

Così invece Amerini su uno dei suoi assistiti ovvero Riccardo Braschi, classe 2006 promosso in prima squadra da Pioli per questo ritiro: "Già è importante che sia stato per un mese in prima squadra. Lui può avere una crescita esponenziale. Lui è un attaccante moderno, che pressa tutti. In più ha sempre segnato. Gli manca la convinzione di esser forte che spero abbia acquisito in questi mesi. Non so cosa gli consiglierei di fare, purtroppo non credo che ci sia una squadra in B in grado di poterlo far crescere e volerci puntare già ora".