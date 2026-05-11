RFV Aglietti sicuro: "Una buona base per ripartire c'è. Paratici ancora stimolato"

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Alfredo Aglietti, ex allenatore tra le altre di Entella, Brescia e Chievo, ha parlato oggi nel corso della puntata odierna di "Palla al centro" in onda su Radio FirenzeViola. Ecco le sue parole sui temi più caldi:

Che pensa delle ennesime voci sul futuro in bilico del ds Paratici?

"Penso che Paratici sia ancora convinto del percorso iniziato con la Fiorentina: il mercato di gennaio è stato suo solo in minima parte mentre invece il grande lavoro di ricostruzione della società viola passerà da lui e penso che per lui possa essere un percorso stimolante".

E del lavoro di Vanoli che giudizio dà?

"Ha trovato una squadra in condizioni disastrate ed è stato bravo a ridare alla squadra una condizione fisica dignitosa. Poi ci ha messo del suo, cambiando modulo e reinventando alcuni calciatori. Anche sotto l'aspetto mentale ha dato un contributo determinante: pensiamo al lavoro fatto con Fagioli e Ndour".

C'è una base di 4-5 giocatori da cui la Fiorentina deve ripartire?

"La rosa, nonostante la stagione negativa, resta a mio avviso forte. Sono state le aspettative a giocare un brutto scherzo alla squadra. La squadra ha dei giocatori importanti che non possono essere diventati dei brocchi tutti insieme. Un base di partenza c'è, spetterà all'area tecnica arricchire il gruppo".