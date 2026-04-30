RFV Accardi sicuro: "Prenderei Grosso tutta la vita. È uno dei migliori in Italia"

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L'agente e intermediario di mercato Giuseppe Accardi ha parlato oggi a Radio FirenzeViola, durante la puntata odierna di "Viola amore mio". Queste le sue parole su Grosso e Vanoli: "I tifosi vogliono un allenatore bravo e affidabile o un allenatore nuovo per entusiasmarsi? Questo va capito. Io conosco bene Maurizio Sarri e la sua storia. Quando fu portato a Empoli nelle prime 9 partite non aveva fatto bene e non fu mandato via, anzi si decise di tenerlo. A quei tempi nessuno pensava che poteva allenare in una grande squadra. Poi fu chiamato a Napoli e tre giorni prima che Sarri firmasse con il Napoli si pensò di andare al Cagliari, che era in Serie B, per portarlo in Serie A. Da lì è iniziata la sua ascesa. Grosso è un allenatore meno mediatico di tanti altri, perciò è un allenatore che passa sotto basso profilo. Penso che sia uno dei migliori in Italia. Grosso è un uomo che nel silenzio riesce a costruire delle imprese. Quello che dico è che la Firoentina ha messo un punto fermo che è quello di Pratici. La Fiorentina in questi anni ha pagato la morte di Barone e di Commisso, che erano due personaggi che hanno fatto la storia a Firenze. Hanno costruito il Viola Park, che viene invidiato da tutti. Sono stati bravi a prendere Paratici. Penso che il popolo fiorentino deve imparare a fare il tifoso e non gli scienziati".

Lei chi preferisce tra Grosso e Vanoli?

"Io prenderei Grosso tutta la vita. Ha una personalità che ti ammazza, mentre Vanoli non ha questa personalità. Per raggiungere e conquistare gli imperi serve personalità, anche se non urla. La differenza è questa, poi nessuno discute che Vnaoli sia un buon allenatore, ma la personalità di Grosso è ben superiore a quella di Vanoli. La differenza che si vede in un allenatore la fa la personalità. Quando devi andare a prendere un grande giocatore, questo preferisce andare all'Inter o al Mialn, invece di andare alla Fiorentina, che, però, ha un tifo che crea delle prssioni come quelle che ci sono a San Siro, quindi serve questa personalità".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola