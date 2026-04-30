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Calamai: "Terrei Brescianini. Fabbian, situazione complessa ma lo cederei"
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Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato di Brescianini e Fabbian: "Il mercato invernale è stato fatto da Goretti con la supervisione di Paratici. La sessione di gennaio è sempre difficile per tutti. Onestamente dei cinque giocatori arrivati, Solomon, Harrison, Brescianini, Fabbian e Rugani, forse salverei Brescianini. Ma nemmeno con entusiasmo assoluto.
Per gli altri quattro, difficilmente ci sarà futuro in maglia viola. La situazione più complicata è quella di Fabbian, che immagino però possa trovare una nuova sistemazione. Speriamo che il mercato estivo sia tutta un’altra storia".
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