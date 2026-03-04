FirenzeViola Moise Kean a parte, De Gea assente: la ripresa della Fiorentina

La Fiorentina è tornata ad allenarsi al Viola Park, dopo il giorno libero concesso per recuperare le energie in vista delle 6 gare in 15 giorni. Moise Kean come previsto ha fatto terapie e lavorato a parte per recuperare dopo la forte contusione alla tibia. Il giocatore, come ha detto anche ieri, farà di tutto per essere in campo con il Parma e al momento non c'è particolare preoccupazione anche se verrà valutato meglio tra domani e venerdì.

Assente invece, come noto, David De Gea che ha avuto un permesso per motivi familiari (non il compleanno della figlia, a scanso di equivoci dopo la foto messa dal portiere spagnolo in cui le fa gli auguri). La speranza ovviamente è che entrambi possano essere in campo domenica.