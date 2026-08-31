Calciomercato

Gudmundsson, viola studia con l'agente la soluzione migliore. Si riapre la pista Bologna?

Gudmundsson, viola studia con l'agente la soluzione migliore. Si riapre la pista Bologna?FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 13:15Primo Piano
di Redazione FV
fonte da Milano - Niccolò Santi

La Fiorentina è al lavoro insieme all’agente di Albert Gudmundsson per trovare una nuova sistemazione all’islandese. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, al momento non ci sono però soluzioni concrete: nelle ultime ore si è registrato qualche approccio, in particolare da parte della Lazio, senza che i contatti portassero a sviluppi significativi. Sullo sfondo potrebbe riaprirsi anche l’ipotesi Bologna, soprattutto nel caso in cui Rowe dovesse lasciare i rossoblù per trasferirsi all’Atalanta.